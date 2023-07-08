每個人做事的態度都不同，有些人天生眼光獨到，做事懂得顧大局，工作自然容易獲主管肯定，還有同事的信賴。《搜狐網》分享3個升遷速度最快的星座，他們懂得審時度勢，不只聰明又很有遠見，容易爬上管理階層。

▎水瓶座

水瓶座喜歡挖掘新事物，思想獨立又有理想，經常站在大局角度思考問題，他們眼光獨到，善於抓住各種機遇，也因他們睿智又有遠見，能及時判斷情勢變化，接下主管交辦的工作，能夠在短時間內完成，懂得審時度勢，根據情勢改變策略，工作上獲得主管信任與重視，重視團體合作，升遷速度通常都很快。

▎天蠍座

天蠍座一旦定下目標就使命必達，懂得掌握全局，有著清晰的思考脈絡，使他們在工作上能迅速抓到機會，做事細心，所以常能發現問題癥結點，會提前擬定好計畫，因此接下任務時，總是能比別人更早完成，團體合作中善於引導工作方向，具有超高領導力，負責的處事態度也被主管看在眼裡，升職速度自然比別人快。

▎射手座

射手座追求自由，擁有廣闊的視野，擅長從不同角度分析問題，而且眼光獨特，能準確判斷環境變化，抓住機遇推動創新，工作上他們講究個人價值，擅長激發團隊對工作的熱情，具有強烈的合作意識，還會運用高超的社交技巧，擴展人脈並推動項目進展，在團體中是無法取代的存在，處理事情懂得顧大局，兼顧每位同事的想法。