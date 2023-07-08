大陸057型驅逐艦採用全電動力系統、集各種先進科技與新式武器於一身的實驗性未來戰艦；大陸軍事專家視為055型驅逐艦升級版。退役中將帥化民認為，全電動力系統將會是「劃時代」的發展，若電磁軌道砲、高能雷射和雷達隱身功能都能發展成功，未來的戰局就不一樣了。

帥化民7日在網路節目《全球大視野》表示，057型和055型驅逐艦可以劃分出兩個時代。關鍵在於中國工程院院士馬偉明研發的電力系統「中壓直流輸電」技術。

帥化民指出，有中壓直流輸電之後，電力系統、全艦的控制系統也都會改變，電力系統能產生更大電源，就能裝備電漿砲、雷射激光武器，射速快、命中率高，就不需要完全依賴艦砲、短程飛彈，能提升防禦能力。

帥化明也感嘆「這是一個劃時代的東西」，電磁軌道砲、雷射武器、大功率微波武器，可以燒熔來襲飛彈的信息系統、導航系統，那飛彈就打不中目標。

帥化民也提到，057的雷達隱身功能，是用電磁波讓敵軍雷達誤判位置，不用再像以前一樣，船艦之間硬碰硬靠飛彈、快速火炮去攔截，而是直接在雷達上把船艦的位置移開，讓敵方打的都是虛的、浪費彈藥，這也是劃時代的技術，也就不需要再花很多經費去做攔截飛彈。

帥化民認為，若這些技術能發展成功，將是劃時代的改變，不僅是中共海軍發展史一大革命，海軍的作戰方式也會改變，未來面對的就不是砲、彈，而是電磁波、導航到錯誤位置、零件燒掉、電子系統燒壞，戰局就不一樣了。