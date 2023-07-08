桃園市青年局8日辦理桃青職人祭活動，集結桃園在地超過20組青年職人品牌辦文創市集，展現桃園青年創意能量。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市青年局8日辦理桃青職人祭活動，邀不同類型職人分享創業甘苦談。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

為展現青年職人輔導成果，桃園市青年局今辦理「桃青職人祭」，包括市集、講座與音樂等文創活動，逾20組青年職人品牌大會師，更邀4位優秀職人分享創業故事，展現桃園青年文化創意能量。青年局迄今已輔導逾200位職人，市府盼未來有更多文創種子發芽成長，打造桃園成為友善文創都市。

今日活動市集集結精選的20位青年職人品牌，包括「魚室工坊」的陶瓷工藝、「調色盤手創－Palette」的水晶捕夢網與飾品等，讓現場民眾認識更多桃園在地文創品牌及職人手作的細膩與功夫；講座邀請刺繡職人蕭靖潔、繪畫職人徐詩沛、黏土及翻糖職人藍申樺及陶瓷職人施姵伃4位優秀職人，透過對談講座分享交流，讓民眾了解職人品牌及創業故事，為更多想投入文創產業的青年提供經驗與分析。現場也有音樂演出，桃園街頭藝人陳家豪、宅吉Band和soMeoNe的吉他彈唱，為民眾帶來動人心弦的演出。

桃園市政府祕書長金志聿表示，桃青職人祭是提供文創青年展現品牌的舞台，透過市集讓青年職人分享與傳承，青年局也提供許多活動和課程，支持文創產業發展，他過去也曾從事文創行業，鼓勵青年勇於挑戰一定有收穫，未來市府將成立中原文創園區，歡迎更多文創青年加入。

青年局長侯佳齡表示，青年局長期支持青年投入文化創業，輔導逾200位青年職人，依各階段需求投入不同資源，例如課程扶植、業師諮詢、行銷宣傳及創業資源對接等，還開設逾600場職人工作坊，培力青年職人開課教學，吸引近6千人參與手作課程，為桃園文創環境打下基礎。

侯佳齡說，今日辦理文創市集搭配講座及音樂，以更貼近民眾形式宣傳在地文創品牌，希望未來有更多優秀文創種子投入並在青年局支持陪伴下發芽成長，打造桃園成為最友善文創都市。

「魚室工坊」陶瓷職人施姵伃分享，過去僅透過各地市集推廣品牌和作品，這次相當特別，有機會在講座向民眾分享更深度的品牌理念與創作創業過程，感謝青年局提供機會讓桃園青年職人凝聚，共同朝未來努力。

青年局表示，現正開設職人工作坊課程，由今年輔導的青年職人，帶領民眾進行手刻章、手工皂、原民編織、色鉛筆畫、黏土及模型等多元類型手作DIY，名額有限，歡迎民眾報名參加。另7月15至16日將於台灣客家茶文化館辦理產品開發創意競賽複賽暨頒獎典禮及「桃青職夢！織出夢想天光」市集，帶給民眾更多文創饗宴。