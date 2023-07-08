今年夏季溫度創新高，不少民眾假日選擇到電影院消暑，為確保消費者權益和觀影安全，新北市新聞局近期會同消保官，加強稽查轄內14家營業中電影院，其中有業者未符合定型化契約規範，還有在逃生通道堆放雜物等問題，皆已勒令改善。

新聞局指出，稽查業者包含三重區天台戲院，板橋區秀泰影城、威秀影城，新莊區鴻金寶電影院、美麗新宏匯影城、國賓影城，林口區國賓影城、威秀影城，中和區威秀影城，永和區喜樂時代影城，樹林區秀泰影城，土城區秀泰影城，淡水區美麗新淡海影城、國賓影城等14家電影院。

新聞局長張愛晶表示，14家電影院都有依法投保公共意外責任險、執行電影片分級制度、設置身心障礙座位並提供身心障礙者及長者（65歲以上）優待票價，但部分業者票券內容的揭示資訊不符合定型化契約規範，業者皆於限期內改善完成。

另外，部分業者在公共安全部分，有逃生通道堆放雜物、部分逃生門未開啟及逃生通道照明度不足等問題，市府已於現場立即勒令業者改善完成，確保逃生通道暢通。

張愛晶說，新聞局後續會針對轄內業者進行抽查，確保民眾有良好的觀影品質，安全無虞。