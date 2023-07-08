巴西東北部大城雷西菲(Recife)發生一棟公寓樓房倒塌災難，已知造成8人死亡，5人失蹤，其中兩人是兒童。救援人員還在廢墟中搜尋可還者，但機會不大。

半島電視報導，這是一層4層樓公寓，在星期五早上突然無預警倒塌，許多居民還在睡夢中，很難逃生。到了晚間，救援人員總算救回4名生還者，但也發現8具遺體，其中2名兒童，分別是8歲和5歲。

目前尚不清楚導致倒塌的原因，但外在因素是連日的大雨，政府當局曾有「關注警戒」，但主要是防範洪水，卻沒想到房屋倒塌。

雷西菲位在巴西最東邊，也是南美洲最非洲的地方。1500年，葡萄牙探險家卡布拉爾，原本想迂迴的繞過非洲大陸前往印度，結果不慎橫越大西洋，抵達南洲，他首次見到的陸地所在就是雷西菲，之後他沿著海岸找個容易登岸的地點，並將這片土地取名巴西，意為紅木之地。

也因為地理因素，來自大西洋的暖溼水氣最容易在雷西菲凝結成雨，此處是巴西雨量數一數二的地方，在極端氣候日漸頻繁的現在，雷西菲經常面臨暴雨和洪災。