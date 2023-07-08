許瑋甯擔任2023台北電影獎頒獎人，今以一襲高衩露腿薄紗造型絕美亮相，搭配俏麗的短髮造型相得益彰，她形容這套禮服走可愛小女人同時又性感優雅路線，髮型則是一直頗受好評，被問到老公邱澤是不是長髮控？許瑋甯自信回答：「他覺得我怎樣都漂亮。」
日前天后李玟（CoCo）過世，曾一起合作拍MV的許瑋甯十分不捨，許瑋甯形容那種難過的感覺會一直存在，希望她在天堂沒有病痛，兩人2月中還有聯絡，有關心CoCo的身體狀況。另近日天氣炎熱，皮膚白的許瑋甯說自己的體質是曬了太陽就會長斑，所以有做好防曬。
許瑋甯擔任2023台北電影獎頒獎人，今以一襲高衩露腿薄紗造型絕美亮相，搭配俏麗的短髮造型相得益彰，她形容這套禮服走可愛小女人同時又性感優雅路線，髮型則是一直頗受好評，被問到老公邱澤是不是長髮控？許瑋甯自信回答：「他覺得我怎樣都漂亮。」
日前天后李玟（CoCo）過世，曾一起合作拍MV的許瑋甯十分不捨，許瑋甯形容那種難過的感覺會一直存在，希望她在天堂沒有病痛，兩人2月中還有聯絡，有關心CoCo的身體狀況。另近日天氣炎熱，皮膚白的許瑋甯說自己的體質是曬了太陽就會長斑，所以有做好防曬。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。