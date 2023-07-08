許瑋甯美腿超吸睛。（粘耿豪攝）

許瑋甯擔任2023台北電影獎頒獎人，今以一襲高衩露腿薄紗造型絕美亮相，搭配俏麗的短髮造型相得益彰，她形容這套禮服走可愛小女人同時又性感優雅路線，髮型則是一直頗受好評，被問到老公邱澤是不是長髮控？許瑋甯自信回答：「他覺得我怎樣都漂亮。」

日前天后李玟（CoCo）過世，曾一起合作拍MV的許瑋甯十分不捨，許瑋甯形容那種難過的感覺會一直存在，希望她在天堂沒有病痛，兩人2月中還有聯絡，有關心CoCo的身體狀況。另近日天氣炎熱，皮膚白的許瑋甯說自己的體質是曬了太陽就會長斑，所以有做好防曬。