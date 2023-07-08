國民黨總統參選人侯友宜今(8日)到嘉義朴子天公壇、配天宮參拜，前民進黨省諮議員黃文峯製作加油棒、其女兒民進黨現任縣議員黃嫈珺現身到場支持，民進黨中評會撂狠話揚言祭黨紀處分。對此，黃嫈珺回應，自己是盡地主之誼，選舉是一時，做人是一輩子，如果民進黨沒有這份人情世故的雅量，那她也接受，「我可以沒有黨籍，但我不能沒有朴子鄉親」。

侯友宜今到故鄉嘉義的朴子天公壇、配天宮等處參拜，侯友宜的國小同學、民進黨前省諮議員黃文峯雖未到場，但自掏腰包做「侯友宜當選」加油棒發給民眾，其女兒黃嫈珺則親自到場，被解讀是倒戈。

對此，民進黨中評會主委賴瑞隆表示，將針對違紀助選行為，根據事證進行調查，依紀律評議裁決條例，從嚴從重處分，不要低估人民智慧及黨紀決心。

黃嫈珺則強調，她是天公壇藝閣團隊義工，侯友宜市長是中正路老鄰居，與她父親黃文峯有將近50年的情誼，她以廟方工作人員、天公壇藝閣團員身份到場，盡地主之誼。

黃嫈珺也向民進黨喊話，「選舉是一時，做人是一輩子」，如果民進黨沒有這份人情世故的雅量，「那我也接受，我可以沒有黨籍，但我不能沒有朴子鄉親」，未來家族都還得在嘉義縣立足，相信所有的嘉義縣民都可以理解此時此刻雪中送炭的溫暖。

黃嫈珺今雖與藝閣團隊一同和侯友宜合照，並站在第一排C位，面對全場喊侯友宜凍蒜時，她並未開口，只禮貌性微笑。