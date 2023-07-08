筠熹（左起）、李多慧、阿布舞合體魅力驚人。（全國電子提供）

韓國啦啦隊女神李多慧8日攜同為「樂天女孩」的筠熹、阿布舞赴桃園擔任全國電子一日店長，即便這2天天氣熱爆，她仍魅力不減，湧入大批粉絲到場見偶像，場面險些失控。當天3位美少女的簽名氣泡水機，還吸引粉絲瘋狂搶收藏，公益競標直飆3萬元，人氣驚人。

今年中華職棒明星賽將於29、30日在台中洲際棒球場開打，李多慧這2天都不缺席。她昨開心表示在韓國沒有參加過類似的比賽，真的很期待。對於其他啦啦隊女孩的印象，她笑說現在除了樂天女孩，其他隊的都不認識，想要透過明星賽，與其他女孩多多親近、多多認識。

李多慧目前除了在台灣的啦啦隊應援工作外，也努力經營個人YouTube頻道，她透露最近因為直播需要，花200萬韓元（約5萬2600元台幣）買了一台電腦，現在最想再添購的3C家電則是空氣清淨機，遠離空污。

23歲的她日前更新影片曬出性感泳裝照，青春無敵，並透露自己很喜歡小孩，未來想生5個，喊話未來的另一半，「未來的老公加油吧。」