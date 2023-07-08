台東縣府今天在台東森林公園舉辦攀樹體驗，大小朋友上樹後直呼開心又幸福。（蔡旻妤攝）

台東縣府今天在台東森林公園舉辦攀樹體驗，大小朋友上樹後直呼開心又幸福。（蔡旻妤攝）

台東森林公園占地280公頃，生態豐富且有許多原生樹種，園區包含生態、遊憩、運動等多元功能，除了是認識原生樹種保育的重要場域，也成為在地居民日常運動的好去處，台東縣府今天舉辦攀樹體驗，期盼推廣觀光結合生態旅遊。有社工背景的攀樹老師許月萍說，攀樹好處多，民眾親近大自然的同時，對情緒調適有益。

指導老師許月萍耐心說明攀樹的技巧和注意事項，逐一提醒大小學員如何穿戴裝備和上繩動作技巧。民眾在做足準備後攀上樹木，電光國小學生大膽表示，爬樹不可怕、很好玩，不看下面就不覺得很高了。

首次體驗成功的民眾抱著樹說，人生中從來沒爬過樹，這是她的初體驗，能夠挑戰爬樹非常開心，在樹上的感覺太幸福了！民眾李小姐則表示，平常很喜歡儀式感，所以特地在樹上喝咖啡、傳訊息、講電話，「感覺還滿爽的」。

許月萍說，她本身除了是台東人，也是社工師，攀樹可作為輔導工具親近大自然，對於情緒照顧非常有幫助，她認為這件事需要廣為讓民眾知道，「把樹照顧好，樹也能照顧我們」。

台東縣府農業處林務科長李志鵬說，森林公園擁有大片樹林跟綠地，因此想利用自然的環境作環境教育，借助業者的專業，可活化場地，同時又能夠照顧到園區裡的樹木。

台東森林公園有豐富的卑南溪濕地生態及木麻黃保安林地，園區栽植了相當豐富的原生種灌木、喬木，是原生樹種保育的重要場域。