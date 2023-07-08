各界參與捐血活動。（傅崐萁服務處提供／王志偉花蓮傳真）

各界參與捐血活動。（傅崐萁服務處提供／王志偉花蓮傳真）

高溫持續，加上疫情影響，全台血庫拉警報，立委傅崐萁服務處與財團法人佛祖關聖德發慈善事業基金會合辦捐血活動，今天在花蓮遠東百貨大門口吸引許多鄉親參與，到傍晚，共捐得413袋血液，超過十萬三千C.C.。

傅崐萁服務處長陳文卿表示，近期暑假出遊人潮多，加上天氣炎熱影響，全台血庫再度拉警報！很高興看到鄉親朋友不畏烈陽前來響應活動，挽袖捐出熱血，服務團隊同仁也以實際行動響應「捐血一袋、救人一命」，紛紛在服務空檔也完成捐血善舉，希望能夠暫解全台血荒燃眉之急。

一起參與捐血活動還有，國民黨花蓮縣黨部、國民黨黃榮華黨部、救國團花蓮縣團委會與衛生福利部社會及家庭署共同參與，服務處更與花蓮在地的排隊名店「找到了可頌小売所」合作，老闆親自來到現場為捐血民眾發送美味又可愛的甜點小禮盒，各婦女義工們帶著歡喜笑容發送紀念禮品，衷心感謝民眾的熱情與愛心。

捐血不僅是救人的善行，更是關懷社會與無私奉獻的展現，感謝所有鄉親共襄盛舉，為血庫解決血荒問題貢獻一己之力，幫助有需要的人！