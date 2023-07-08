不斷出包的新竹市立棒球場又有問題？新竹市政府7月4日將「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」，以176萬元決標給「悍創運動行銷股份有限公司」，綠營市議員包括劉康彥、曾資程都提出質疑，劉更提出是否圖利等7大疑問；市府則表示，一切公開透明、完全合法。

劉康彥今天晚間在臉書提出7大質疑，包括此案是依據「政府採購法」第22條第1項第9款辦理「限制性招標」，經評選由「悍創」得標執行市府委外項目，他要問，委外項目是依據哪條細項辦理？

曾於105年辦理過專案管理，為何今年再針對專業諮詢發包1次？請問105年和今年的案子有何不同？兩案性質都屬專業諮詢，高虹安市府是否重複發包，試圖圖利特定廠商？

資格訂定方面，105年的專案管理，至少有針對投標廠商的「基本資格」作限制，但此案竟完全未針對履約基本資格限制，是否為特定廠商開後門？

投標須知清楚載明，履約主要為「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測」，依「採購法」第65條規定「不得轉包」。請問未來改善棒球場的單位，究竟是悍創？還是美國大聯盟的場務單位BrightView？

劉康彥質疑，改善與檢測標案7月4日才正式決標，為何在尚未決標前，今年5月31日就進入棒球場開挖取樣，且當時7包土到底送去哪了？（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

高虹安市府在今年5月31日進入棒球場取樣，並對外稱「感謝BrightView願意協助改善作業」。請問此案7月4日才正式決標，為何在尚未決標前，就可公開指定由BrightView執行，分明是先射箭再畫靶。

「採購法」在107年就已修正，當評選委員會成立後，委員名單應即「公開」於主管機關的資訊網站，但此案卻「例外」未公開。市府在此標案的解釋是「避免投標廠商事先知悉後與委員有不法或不當行為」，但這完全與107年「採購法」的修正意旨不符。

此案7月4日才公告決標，邏輯上，確定得標廠商後，才能進場進行球場改善，而市府於5月31日就大動作開挖，聲稱會將7包土壤採樣送美國實驗室檢驗，過去1個多月，在得標廠商未確定之前，這7包土壤究竟由誰保存、如何保存、到底送了沒，完全是個黑箱、謎團。且不論在公開會議上質問或正式發函請市府說明，始終石沉大海。

新竹市政府則表示強調，此案透過公開公正透明的招標程序，合於規定才能真正執行相關經費及標案項目，完全合於採購法等法令規定。（陳育賢攝）

市府行政處長吳皇昇則澄清表示，因為BrightView公司是美國大聯盟專業場務公司，其願意先提供市府相關的諮詢及專業協助，尚無權責關係。

而後續的行政程序及標案流程，不管是台灣的悍創公司，還是國外公司，都是須透過公開公正透明的招標程序，合於規定才能真正執行相關經費及標案項目，這部分完全合於採購法等法令規定。

此外，BrightView公司為外國公司，其認定與台灣政府簽約手續繁瑣且會延遲球場改善期程，故後續相關行政流程委由WBC在台合作單位悍創公司協助處理。

而今年5月31日開挖的土壤樣本，已由工務處、教育處及政風處共同勘驗並記錄客觀事實後，樣本於第一時間即交由大聯盟WBC在台合作單位處理相關後續送檢流程。目前美國大聯盟場務專家已排定來台規畫，來台日期及相關資料，將於近期公布。