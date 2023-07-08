台南市永康區8日上午被民眾發現，有一名小女童獨自站在陽台外面，民眾見狀嚇得緊急報警處理。警消獲報後，眼見事態緊急也立即破門衝進房內，將小女童從陽台抱進來，而小女童的阿嬤午睡驚醒，發現家裡突然衝進一堆人，當場傻眼。

台南警消接獲通報，有民眾表示，有一名小女童一手抱著娃娃，一手抓著冷氣機，且小女童所站的位子竟還在陽台外面，嚇得民眾緊急報警。

警消獲報到場後，眼見事態緊急，也立即破門將困在陽台的小女童抱出。據悉，該名4歲的小女童平時和5歲姊姊一起由阿嬤照顧，不過小女孩當天趁著阿嬤午睡期間，竟偷偷翻出圍牆，所幸外牆有遮雨棚延伸而未釀成憾事。

警消破門將小女孩救出時，阿嬤正在午睡，其驚醒後，發現家裡突然衝進大批警消，當場傻眼，而女童5歲的姊姊發現妹妹闖禍後，全程不敢吭聲，所幸整起事件平安收場。而社會局也將介入調查，以進一步釐清大人是否有照顧上的疏失。

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