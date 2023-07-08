蔡亘晏和高英軒擔任頒獎人。（粘耿豪攝）

朱軒洋將角逐北影最佳男配角。（粘耿豪攝）

蔡凡熙將角逐北影影帝。（粘耿豪攝）

柯震東首當導演作品《黑的教育》入圍８項大獎。（粘耿豪攝）

王淨擔任今年北影大使。（圖／粘耿豪攝）

蔡亘晏老公黃健瑋捲入「#MeToo」風波，被指控「趁機性交」，取消近期所有公開活動，她今（8日）照常出席台北電影節，一席V領綠色洋裝，小露性感，但不接受採訪，不發一語拍完照就離場。

王淨擔任2023台北電影節代言人，今出席頒獎典禮，她曾和黃健瑋一起合作台劇《人選之人-造浪者》，有無關心黃健瑋，王淨表示交給當事人處理，大家都需要有個人空間，「如果是我我也不希望被打擾。」

她說心情有點難過，因為來到影展最後一天，過了今天她就沒有大使的頭銜、沒有觀影證可以免費看電影，另她說自己最近身體不太好，生病得了腸胃炎，男朋友曹佑寧有照顧她、關心她。

另柯震東、蔡凡熙、朱軒洋、春風、九把刀等人一起出席台北電影節，《黑的教育》入圍北影8項大獎，蔡凡熙也第一次入圍北影將角逐影帝，他說心情很緊張，今早起床還呼吸困難，不知道怎麼排解，「超緊張，昨晚額頭還突然冒了一顆痘痘。」

柯震東、蔡凡熙、朱軒洋日前才剛帶著《黑的教育》從韓國電影節回來，朱軒洋興奮說在韓國電影節有看見喜歡的導演和演員，還跑去和該演員說：「我有一直盯著你。」完全粉絲舉動。而柯震東在韓國還有和勝利合照，被問2人聊什麼，他回：「私人的事情。」首次執導的作品就入圍北影8大獎，柯震東導出興趣，表示下一步想拍愛情電影。