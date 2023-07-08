基隆巿長謝國樑以「免費送靑年電動機車」政策打響名號，根據網路媒體公布的「基隆市長施政滿意度」最新網路民調，謝國樑就任巿長半年來，有42.99%基隆巿民對他整體施政感到非常滿意及滿意；此外，謝國樑競選政見「免費送電動機車」已正式編列預算，有4成2基隆人認同此政見的落實執行。

根據《菱傳媒》最新民調，執政半年來，對謝國樑就任巿長半年來整體施政有22.24%巿民表示非常滿意，20.75%巿民表示滿意，加總為42.99%；表示非常不滿意的巿民則有33.08%，不滿意的為23.93%，加總為57.01%

該民調也針對巿政滿意項目進行調查，36.36%的巿民最滿意這半年來基隆巿觀光旅遊的發展，名列第一；交通以20.84%拿下第二；治安以17.76%排名第三；環保以13.74%拿下第四；教育拿下12.15%滿意度列名第五；醫療環境以11.68%排名第六；經濟就業以5.61%排名第七。

至於謝國樑在選舉時提出的「免費送靑年電動機車」的政見，已經正式編列預算，這項政見的落實執行，獲得42.43%的巿民表示非常同意及同意；認為非常不同意及不同意的巿民則有41.12%。

該民調是由《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行，並由台大政治系張佑宗教授協助問卷設計與調查顧問。針對基隆巿年滿20歲以上之網路人口，從6月29日至7月4日，共計進行6天，當中有效樣本為1159份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.88%以內。抽樣方法採用網路主動發放調查方式。