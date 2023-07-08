在去年2月24日開戰前，不少俄羅斯的T-72坦克，都加蓋了奇異的「鐵籠」，想要抵擋「標槍」(Javelin missile)這種攻頂飛彈。雖然防標槍的成效不彰，但是倒也可以抵下無人機的手榴彈、迫擊砲攻擊。現在烏克蘭也學習他們對手的做法，在裝甲單位上焊上鐵籠。

防衛部落格(Defense Blog)報導，一張戰場照片顥示，一輛烏克蘭的M109L自走砲，砲塔上有個形狀怪異的鐵籠，頂部似乎還加有帆布，像個大傘。

這是為了應對無人機，和巡弋彈藥(oitering munition)的威脅，鐵籠可以提前誘爆，或是將其彈開，都可以減少裝甲車輛本身的傷害。

加鐵柵欄的美軍史崔克裝甲車，是為了防範RPG火箭推進榴彈。(圖/美國陸軍)

最早在裝甲車上加鐵籠的，其實是美軍的想法，在阿富汗反恐戰場上，包括M2布萊德雷步車戰車與M1126史崔克輪式裝甲車(Stryker vehicle)，經常在車身四裝安裝鐵條柵欄，這是為了抵擋極端份子的RPG火箭推進榴彈，RPG構造簡單，動能不高，會被柵欄所擋下或是提前誘爆。

但是這一招對上先進的標槍飛彈、NLOW飛彈就完全不管用了，飛彈的動能很大，鐵籠、鐵柵欄不足以提前誘爆，而且西方反坦克飛彈的高速噴流依然能燒穿俄式坦克的頂部裝甲。

在2月24日俄軍入侵烏克蘭之後，烏克蘭是最早善用無人機進行不對稱作戰的，他們把普通空拍機，改裝能釋放簡單彈藥(手榴彈、迫砲彈、火箭彈)的迷你轟炸機，並且在戰場上也確實獲得以小搏大的效果。俄羅斯在不久後也學習烏軍的做法，把無人機改成轟炸機，這迫使烏克蘭也必須反向學習俄軍的做法。

M109L自走砲是專門針對義大利陸軍的要求，所量身定製的改進版，在火力、機動性和防護方面都有增強，並且還配備了先進的火控系統和通信設備能夠與戰場上的其他部隊更好地協調。