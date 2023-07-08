台中孔廟8日舉行今年首場祈福許願活動，由台中市副市長黃國榮（前排中）擔任主祭官。（台中市民政局提供／陳淑芬台中傳真）

台中孔廟8日舉行今年首場祈福許願活動，由台中市副市長黃國榮（前排中）擔任主祭官。（台中市民政局提供／陳淑芬台中傳真）

大學分科測驗將於7月12、13日登場，台中孔廟今天舉行今年首場祈福許願活動「篤志力行、前程似錦」，由台中市副市長黃國榮擔任主祭官，在大成殿廣場帶領600名民眾依循古禮上香許願，祈求應試順利、智慧開。

活動現場有補教業者帶120名考生來祈福許願；台中女中的劉同學表示，藥學有穩定出路，祈求順利考取台大、清大、交大及成大等藥學相關科系：新民高中的張同學則說，從小有正義感、對法律有興趣，希望考取輔大法律系。

黃國榮表示，今年活動主題為「篤志力行、前程似錦」，期盼大家立定志向後，都能身體力行，持之以恆，祝福都能成就燦爛輝煌，貢獻社會。

民政局長吳世瑋指出，台中孔廟去年推出AR實境導覽，民眾到園區以手機掃描定點QR碼，可透過3D模型以原比例呈現祭孔典禮所使用的古樂器、祭器及服飾等，也可體驗穿戴虛擬佾生服飾及敲擊虛擬古樂器。今年AR實境再升級，民眾透過手機下載「Gamr-AR」導覽程式或掃描QR Code，就可線上連結「祈福許願」，線上求取幸運籤文。

民政局提醒，昨天是節氣上的「小暑」，代表天氣會越來越炎熱，請考生適時補充水分，並祝福應考者放鬆心情，從容應戰，金榜題名，脫穎而出！

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！