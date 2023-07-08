近日台灣多地出現38度極端高溫，許多人熱得受不了。就有網友貼出照片，台灣的大馬路上竟然出現「全裸女騎士」，全身上下只穿著一雙靴子，頭戴全罩式安全帽，誇張的畫面讓網友議論紛紛，不過，隨即有內行人翻白眼揪出，照片的光影有很大的問題，直說這張照片是假的。

原PO在PTT八卦板以「欸這張圖是真的假的」為題發文，並上傳一張超惹火的照片，一名身材姣好的長髮女子在台灣的街頭騎著深藍色摩托車，光天化日之下竟然將全身衣服脫光，只留下一雙長靴、頭戴全罩式安全帽，讓原PO感到詫異，直說：「天氣熱到連女生都脫了」，更好奇這張照片的真偽。

畫面曝光後，引來網友熱烈討論，「這屁股不會燙爛嗎」、「搞不好是男的」、「穿長靴先扣10分」、「偽娘吧，怕」、「很熱還穿靴子這合理嗎」、「假的啦，誰騎車怕熱全裸，女生更怕曬傷」、「這種天直接坐在座墊上，皮膚會脫落」、「想紅的人很多」。

然而，絕大多數網友一看照片就鐵口直斷是AI製圖，「假的吧，陰影很不自然」、「左肩膀那個AI光那麼明顯」、「傻眼，那手指一看就AI」、「放大看還有描線欸」、「裸體是AI，其他不是」、「照片是真的，再用AI脫衣」、「看就知道假的，誰騎車手放這樣」、「AI圖無誤，車沒陰影，身上卻有陰影線」。

綜合網友揪出的疑點，整張照片的最右側光影明暗度特別不協調，且女騎士身上的陰影也和環境的光源不同步，更誇張的是機車右邊後照境直接消失，就連車輛改道的路牌都有一根角柱不翼而飛。