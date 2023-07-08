2023年台灣運彩X T1聯盟第三季選秀測試會8日於國立台灣藝術大學體育館展開，測試會分為兩階段進行。第一階段為體能與技術測驗，第二階段則為五對五對抗賽，提供聯盟所屬六球團的經理與教練團隊多元的數據資料，為7月14日的台灣運彩xT1聯盟新人選秀會做足準備。

上午場體能測試部分，在台灣運彩xT1聯盟錢薇娟會長的勉勵下正式展開，早上由健競運動科學進行五項測驗，包含3/4場衝刺由臺灣科技大學陳昭群以3.26秒奪得冠軍、禁區敏捷與反應折返由文化大學陳龍以10.75秒（破聯盟紀錄，原紀錄為谷毛唯嘉11秒）與3.11秒最快、原地跳躍摸高高師大蔡鎮嶽以327公分最高（破聯盟紀錄，原紀錄為阿巴西322公分）、助跑跳躍摸高則由中華醫事科技大學吳政昕342公分取得第一名．

下午場則由JTC籃球訓練舉辦兩項技術層面測試動作，輔仁大學李沛澄在運球測驗環節在比賽情境投籃與中距離投籃，分別以35秒6顆與29秒7顆表現最佳，投籃測驗則以臺北市立大學李承恩在限時內以平均27.5次反應最靈敏。以上榮獲單項第一名的球員，也於今日頒發Verve機能衣之購物金$1,000。另外聯盟也特別為對抗賽環節甄選MOP(Most Outstanding Player)，最終由李沛澄榮膺此獎項，並由台灣運彩xT1聯盟錢薇娟會長贈送極具紀念性相框，期待小球員們在未來籃球道路上能發光發熱。