好市多進口食品又出包？近日有消費者接到通知，要求召回某款起司產品，因為被檢出致癌物「環氧乙烷」。食藥署今天晚間證實確有此事，正在了解中，若有相關訊息將再對外說明。根據國內規定，環氧乙烷不得在食品中檢出。

近期有消費者接到好市多來電通知召回某款起司產品，並表示因為被驗出環氧乙烷，並強調在美國是合法添加。食藥署副署長林金富晚間證實，好市多公司某款起司產品因為被檢出環氧乙烷，而通知消費者召回產品，食藥署已掌握相關訊息，正在了解中，若有相關訊息將再對外說明。

環氧乙烷已被國際癌症研究協會（IARC）列為一級致癌物，國內現行規定只能用於醫療上，不准作為農藥、食品添加物或食品消毒，過去屢次在食藥署邊境查驗時被驗出。為何這批起司產品未在邊境驗出違規？林金富表示，若該產品過去無不合格紀錄，則會採取抽驗，而非逐批查驗。

食藥署補充說明，好市多股份有限公司報驗「油漬摩佐羅拉乾酪」產品1批於6月26日邊境檢出農藥殘留環氧乙烷，該批產品禁止輸入；經查好市多公司曾輸入同產品仍在效期內有1批（產品有效日期20230707、20230719），旋即請高雄市政府衛生局啟動後市場查核機制。

經高雄市政府衛生局於112年6月27日至好市多公司查察，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤（230盒），經該局抽樣檢驗，7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符，高雄市衛生局已請業者回收。