面對曾文-烏山頭水庫蓄水情形不佳，近期亦無明顯降雨訊號，經濟部與行政院農業委員會跨部會研商，依據旱災災害應變小組所提供的數據，經過評估，認為以目前水庫蓄水量1.12億噸已無法滿足嘉南地區今年第2期作第3組到第6組灌區約2萬8千餘公頃所需水量2.7億噸，為使該地區農民損失減到最小，經多方考量下，決議今年嘉南灌區2期作第3至6組實施全面節水停灌措施，並給予受影響農民及相關產業最大的照顧。

因全球暖化，造成氣候變遷，2022年下半年起，嘉南地區遭逢30年來最大旱象，在中央及地方努力節水調度下，使民生用水可穩定供水迄今；但今年梅雨降雨不如預期，統計曾文水庫5月至今降雨量614mm，僅為歷史同期 59％，曾文-烏山頭水庫目前蓄水量僅約1.12億噸，蓄水率不到2成，較歷年同期平均少了2.4億噸，水情嚴峻；且依氣象單位天氣預報，7月15日前有颱風登陸的機率甚微，未來一週無明顯降雨機率，因應近期水情變化及未來降雨不確定性，需審慎面對。

農委會表示，面對曾文-烏山頭水庫蓄水情形不佳，近期亦無明顯降雨訊號，經濟部與行政院農業委員會跨部會研商，依據旱災災害應變小組所提供的數據，經過精密計算並審慎評估，以目前水庫蓄水量1.12億噸已無法滿足嘉南地區今年第2期作第3組到第6組灌區約2萬8千餘公頃之所需水量2.7億噸，倘勉強進行供灌，除影響明（113）年上半年民生及公共用水、一期作與春季雜作供灌外，屆時可能供灌一半，因水量不足造成農作收成不佳，甚至無法收成之風險。

農委會宣布，為使該地區農民損失減到最小，經多方考量下，決議今年嘉南灌區2期作第3組至第6組實施全面節水停灌措施，並給予受影響農民及相關產業最大的照顧。

全面節水停灌措施之補償對象為公告範圍內之實際耕作者及受影響之相關產業業者；補償態樣分為︰公告區域不種稻作且種植符合「綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.6萬元；如不種稻作，辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.5萬元。農民可自行選擇辦理。

至於育苗業者、代耕業者、稻穀烘乾業者及良質米集團產區，該會已提供相關輔導配套措施；另外，倘農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息由政府補貼。