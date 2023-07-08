高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持指出，今天在廟前廣場進行今年第5次大型救濟，花費1000多萬元。（柯宗緯攝）

高雄道德院今年7月8日在廟前廣場，舉行今年第5次大型救濟，約有1.5萬多中低收入戶受惠。（柯宗緯攝）

高雄道德院10年來，全台救濟金額已累計12億元，今年7月8日在廟前廣場，舉行今年第5次大型救濟，約有1.5萬多中低收入戶受惠。廟方事前動員200多名志工準備救濟包，足足花了4、5天才完成，還有志工包裝及發放物資忙翻，手痠到舉不起來。

高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持指出，其實道德院去年負債500多萬元，但有感於景氣不佳，社會底層許多民眾日子過得艱辛，主神三清道祖1月發爐，經擲筊請示，道祖指示去年共進行7次大型救濟外，今年接著將再進行10次大型救濟，共要救濟15萬多戶。

今天在廟前廣場進行今年第5次大型救濟，花費1000多萬元，一早就有許多民眾魚貫排隊等著領去救濟品，內有白米等民生物資。翁太明住持也親自坐鎮盯場，看緊每個發放環節，務必力求任務圓滿達成。

值得一提的是，這次動員200多名志工進行救濟品包裝，最後堆積成一座小山，而今天發放救濟品，高雄正值艷陽高溫，志工們雖在棚內發放物資，但一發就是好幾個小時，汗如雨下，相當辛苦，但心想能做善事，也甘之如飴。

翁太明住持指出，高雄道德院去年目標救濟全台12萬多戶，最後救濟10萬多戶，今年濟貧目標訂15萬多戶，至今已完成近10萬多戶救濟。

7月3日起在澳門柿山哪吒古廟舉行，道德院這次受邀與會，也派了60人參與盛會。（柯宗緯翻攝）

此外，非物質文化遺產《哪咤信俗》系列活動，7月3日起在澳門柿山哪吒古廟舉行，道德院這次受邀與會，也派了60人參與盛會，與來自世界各國上百間廟宇進行宗教交流。