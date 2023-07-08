2024年立委選戰在即，其中針對台北市第三選區（中山、北松山），民進黨至今尚未提出人選。近日傳出民進黨中央有意禮讓親綠的無黨籍台北市議員林亮君參選，不過民進黨該選區議員陳怡君也表態有意出戰。對此代表民進黨參選信義、南松山，並為松山信義區議員的許淑華則表示，若黨內的選區議員有實力、有能力的話，當然是以選區議員優先；除非選區議員民調支持度沒有其他候選人高的話，才轉向跟其他泛綠聯盟合作。

許淑華8日下午參與台灣足球發展協會主辦的台灣室內五人制足球發展聯賽開賽記者會，會前接受媒體訪問時，被問到民進黨中山、北松山立委參選人，傳出有意禮讓林亮君一事，許淑華則透露，原本該區黨中央最屬意的人選是前議員、網紅「呱吉」邱威傑，不過因為邱的妻子要他不要再選了，所以才婉拒黨中央。

許淑華分析，第三選區中的北松山區塊，是國民黨現任立委王鴻薇的大本營，如果提名自己人的話，以票源的集中力來說可能不夠，還是會輸給王鴻薇；中山區則是稍微偏綠，只要是在地議員能夠將票極大化的話，可能才是最好的人選，所以才會思考泛綠民主大聯盟的方式，選擇禮讓林亮君議員。

許淑華直言，原則上來說如果黨內於該選區的議員有實力、有能力的話，當然是以選區議員優先，除非選區議員民調支持度沒有其他候選人高的話，才轉向跟其他泛綠聯盟合作，「民主大聯盟是非常理想性的處理方式，我想黨內在這個部分應該會做出最適當的處理。」