屏東里港鄉有民眾在地方臉書社團「里港郎」發文指出，有前科的地方頭痛人物在一個晚上連闖他家3次，還翻開鐵門門縫偷窺，疑似想偷竊，不少網友留言直呼，「我家也被光顧過」，對此，里港警分局指出，已掌握對象並予以約制告誡，同時也將加強巡邏維護鄉親安全。

該貼文指出，「此人是頭痛人物，有許多前科，7日晚間11點至8日凌晨間闖入我們家3次，還翻開鐵門的門縫觀察屋裡情況，疑似想偷竊犯案，請大家小心，睡前務必將門窗鎖好」，文章還附上該男子從門縫偷窺住宅的照片，立即引發討論。

不少網友都表示，「我家也被光顧過」，但好險都因為發現的早，所以沒被偷成功，另外還有人質疑，「這種恐怖人物為什麼可以在外遊蕩，他真的很噁心」。

對此，里港警分局表示，有接獲民眾反映該事，透過門縫窺視疑涉不法，目前已掌握對象，將加強附近周遭巡邏，並約制告誡該名男子，以維護鄉親安全並避免造成恐慌。

警方呼籲，鄉親如有發現可疑情事，請盡速撥打110或轄區派出所電話報案，以維護權益並爭取時效。