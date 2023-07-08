高雄知名地標「85大樓」產權問題複雜，近年來大樓內龍蛇雜處，警方更查獲多起吸毒、性交易的社會案件，讓大家對85大樓的印象已經從「高雄第一高樓」逐漸淪為「高雄犯罪最高樓」，許多民眾建議高市府進駐接管，以改善85大樓的現況。

高雄85大樓於1999年風光開幕，20多年過去，如今卻因為產權複雜的問題，導致85大樓蕭條無光，甚至成為「高雄最高犯罪基地」，許多不肖人士在內從事吸毒、性交易等不法情事，讓許多民眾質疑，同為摩天高樓，為何101大樓熱鬧繁華，而85大樓則黯淡無光。

近來，網路上掀起一波討論，有網友表示「堂堂高雄地標建築、台灣第二高樓淪為養蚊子大樓，還聽說有很多個體戶工作室，難不成85大樓只能砍掉重練？」、「看了真心酸、住商混和就是一堆問題」、「整合成高雄性專區好了」。

也有民眾感嘆85大樓淪落成現今這個模樣真的很可惜。網友剖析，85大樓若需整合，各層產權問題會是難解之題，之所以難以整合是因為85大樓每區的產權都很複雜，只要牽扯到收購這一塊，價碼就隨人喊，因此難以做到整合地步。不少網友建議市府出手整合85大樓，並透過與議會聯手合作才能發揮足夠的力量，光靠財團收購根本沒有用。

高市府經發局表示，近2年市府積極媒合產學進駐85大樓辦公空間，包括成功大學智慧半導體及永續製造學院、創新總中心以及中山大學國際金融研究學院。同時也媒合創新服務業者與企業陸續進駐其中，更透過打造旗艦級「大港創艦」新創基地，以新創帶動高雄產業數位及淨零轉型。

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