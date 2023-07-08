「2023數據驅動創新應用大賽」吸引全國高達170隊報名，最終有28隊入圍決賽，8日於台中大里中軟園區進行決賽與頒獎，與會者一同合影。（潘虹恩攝）

「2023數據驅動創新應用大賽」吸引全國高達170隊報名，最終有28隊入圍決賽，8日於台中大里中軟園區進行決賽與頒獎，由東海大學4位國貿系學生的作品「一起來碳集」奪冠。（潘虹恩攝）

由東海大學舉辦的「2023數據驅動創新應用大賽」8日落幕，並於台中大里中軟園區舉辦頒獎典禮，其中冠軍由東海大學4位國貿系學生的作品「一起來碳集」奪下；他們表示，原本只是想把事情做好，意外奪得這次冠軍，感謝評審讚賞。

首屆「2023數據驅動創新應用大賽」由台灣微軟及鼎新電腦贊助獎金總額100萬元，吸引全國包括台大、政大、東海等大學高達170隊報名，其中超過6.5成的入圍隊伍使用ChatGPT進行設計，最終有28隊入圍決賽。

獲得冠軍的組別「內心最敏感的地方」由東海大學4位國貿系學生組成，作品「一起來碳集」透過財政部電子發票整合服務平台取得民眾載具內容，撈取油費相關資料，並換算成碳排放量，鼓勵民眾在日常通勤中選擇更環保的交通方式或採取節能措施；評審表示，該組提案可行性高，且可結合企業共同推動，架構完整。

組長林良諺說，團隊雖不是資工、資管等相關科系，但很努力完成這項任務，從2月報名，準備過程大約耗時5個月，期間有許多商業模式、數據等項目和老師一起探討，團隊以做好為主，對奪冠並未多想，意外獲得第1名，很感謝評審給予這麼高的讚賞。

大賽主辦人之一、東海軟工中心主任周忠信表示，繼互聯網、手機問世後，世界進入第3波革命，智慧的時代到來最重要的就是數據，正好ChatGPT也帶動熱潮，這次學生們不僅提出想發法，還要做出來，成果豐碩、充滿創意。其中由東海公事處處長黃兆璽與數創學程教授李政雄帶領的隊伍「石中劍」發展出1套可偵測假新聞，未來可作為新聞媒體識讀的數位教學教案也獲得佳作。

數位發展部數位產業署署長呂正華表示，隨著ChatGPT興起，這個競賽不僅能鼓勵學子利用AI技術進設計，跨入數位驅動的時代，也在競爭中學習並發展茁壯。