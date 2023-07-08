消防局馳往現場，將熱中暑工人搬至陰涼處。（翻攝畫面）

建築工人疑因曝曬高溫，熱中暑緊急送醫。（翻攝畫面）

花蓮高溫亮起紅色燈號，連續出現38度極端高溫，7日下午，花蓮壽豐鄉一名建築工地工人，倒臥在自小客車前座，且神智不清，有高體溫、抽搐等症狀，救護人員獲報將患者搬至車外陰涼處降溫，並快給予冰塊以及氧氣，緊急送醫急救。

消防局前天（7日）接獲壽豐鄉豐裡村，有一起熱中暑案，一名在工地建築工人，疑因曝曬高溫，發現身體不適，向老闆求救，突然就在工地嘔吐、抽搐，進入自小客車休息時，意識已陷入昏迷。

消防局第二大隊副大隊長高子翔表示，救護人員到場時，該名工人體溫相當高，皮膚都有感覺發燙，研判是熱急症，現場給予冰塊與氧氣治療，並將男子先搬離陰涼處，緊急送醫救治。

花蓮縣消防局指出，氣溫飆高，高溫容易引起中暑、熱衰竭、熱痙攣等各種熱急症，儘可能待在室內，若需外出應先做好防曬措施，應隨時補充水分，如發現自己或他人身體出現熱傷害徵兆時，務必進行急救5步驟「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，並撥打119請求協助。

今天花蓮持續高溫，下午3時許，在玉里鎮一間官廟前有一間倉庫竄出濃煙，很快被撲滅，幸未釀災，消防局檢視倉庫並無水電設施，稍早宮廟有活動，是否炮竹引燃仍須釐清，但高溫也可能引發自燃意外，不得不慎。