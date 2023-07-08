主辦單位準備了200多顆西瓜「現開」免費請民眾品嚐，現場大排長龍搶吃瓜。(于家麒攝)

民眾一邊大快朵頤的吃西瓜、一邊沉浸在美妙的歌聲中，共度美好時光。(于家麒攝)

5項戰技體驗闖關活動，不少親子攜手過關斬將，玩得不亦樂乎！(于家麒攝)

金門「新前墩西瓜節」睽違5年後於今（8）日傍晚盛大登場，逾3000人次湧入會場大排長龍搶吃美味西瓜，熱鬧滾滾！今年主辦單位還新增5項戰技體驗闖關摸彩、並有預購土窯雞、有獎徵答等活動，更邀請藝人葛兆恩、采子及顏佑庭到場帶來一首首精彩歌曲演出，讓金門民眾邊吃西瓜、邊聽好歌，歡度愉快夏夜。

立委陳玉珍(中)也到場與民同樂，還化身「西瓜公主」下場親手幫忙切西瓜請民眾吃。(于家麒攝)

與會貴賓現場比拚吃西瓜，與現場民眾一同感受西瓜節的魅力。(于家麒攝)

「新前墩西瓜節」今日下午4點登場，活動開始前就有大批民眾排隊等著挑戰5項戰技體驗闖關摸彩，不少親子大手拉小手一路過關斬將，玩得不亦樂乎！主辦單位特別準備了200多顆甜美西瓜「現開」免費請民眾品嚐，引起現場大排長龍搶吃瓜。立委陳玉珍也到場與民同樂，還化身「西瓜公主」下場親手幫忙切西瓜請民眾吃，陳玉珍還打趣的說「黨中央有金小刀，金門有阿珍西瓜刀」！歡迎大家都來新前墩吃美味的西瓜。

到場主持「開瓜」儀式的副縣長李文良表示，「新前墩西瓜節」的舉辦今年已邁入第12屆，以一個社區的能量能舉辦這麼大型的活動非常不容易，對此表示尊敬與肯定。在社區理事長陳貴仁帶領眾多志工，並結合周邊學校的投入，型塑出西瓜節目前的樣貌，如果每個社區都能像新前墩一樣努力的去展現出各自的特色，並與地區生態、教育等多面向整合，整個金門的所有社區一定能蓬勃的發展。

社區理事長陳貴仁表示，睽違5年重新啟動的西瓜節成功吸引了超過3000位民眾一起前來同樂，品嚐美味的西瓜，代表這活動仍深受鄉親喜愛；針對今年有不足或未周全之處也會盡全力改進，讓明年的西瓜節能越辦越好，把人潮都帶來社區，進而促進東半島的發展。

工作人員將「一顆顆」被鋁箔紙包裹烤好的放山雞從土窯挖出時，頓時香氣四溢。(于家麒攝)

主辦單位邀請藝人葛兆恩(左一)、采子(右三)及顏佑庭(右二)到場表演，帶來一首首精彩的歌曲演出。(于家麒攝)

今年西瓜節系列活動還搭配控土窯雞預購活動，雖然每組需酌收700元材料費用，但一開放報名30組名額即遭秒殺，全數預定完畢；當工作人員將「一顆顆」被鋁箔紙包裹烤好的放山雞從高溫土窯挖出時，頓時香氣四溢，也讓在旁等候的預購民眾直呼：太讚了！

主辦單位還邀請藝人葛兆恩、采子及顏佑庭到晚會現場表演，3位歌手輪番上陣帶來一首首精彩的歌曲演出，讓民眾一邊大快朵頤的吃西瓜、一邊沉浸在美妙的歌聲中，共度浪漫美好的夏夜。