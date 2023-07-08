美國財長葉倫周四（6日）抵達北京訪問4天，會見多名中國大陸高階官員，周六會晤中國國務院副總理何立峰。葉倫強調，中、美同為世界上規模最大的經濟體，務必公平競爭、密切溝通，以避免彼此誤解。

路透社報導，葉倫（He Lifeng）周六赴北京釣魚台國賓館與何立峰會談時表示，即使中美關係近來陷入緊張，2022年中美雙邊貿易記錄顯示兩國的公司行號仍有「充裕空間」可從事貿易與投資。然而重要的是，雙方應持續商討共同利益領域與意見分歧之處。

葉倫說，中美置身於複雜的全球經濟前景之中，「兩個最大的經濟體迫切需要就自身對於各種挑戰的因應之道密切溝通、交換意見」，如此一來可能「有助於雙邊更充分理解全球經濟展望、做成更好的決策，以強化兩國的經濟體」。

儘管中美經濟脫鉤的討論不輟，近期數據顯示，兩國經貿關係根基穩固，雙向貿易額2022年達6900億美元，創下新高。

葉倫周六也「老調重彈」。她重申，華府在中美關係之中尋求的並不是「贏者全拿」或經濟優勢，而是想確保中美在健全的競爭關係之中「有一套公平的規則」，可保長時間互蒙其利。

葉倫說，美國會持續與中方就特定經濟措施的疑慮進行直接溝通，並針對特定目標採取行動，以保護國家安全。葉倫敦促中方切莫容許任何意見分歧「走向誤解，尤其是源於缺乏溝通的意見分歧，這可能會導致雙邊經濟與金融關係陷入沒有必要的惡化」。