對於旅居美國加州的許多亞裔而言，大華超級市場不僅是一家連鎖超市，上這家超市購物對他們而言就像是一場「朝聖之旅」。這家由台灣移民開的超市近40年來在美國展店58家，員工多達7000人，更成為許多海外華人的心靈寄託。

為「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）撰稿的台裔記者魏貝珊（Clarissa Wei）回憶，她1990年代在加州聖費南多谷（San Fernando Valley）長大，她的台裔父母每逢週末會開車1個多小時，大老遠前往聖蓋博谷（San Gabriel Valley）的大華超市（99 Ranch Market）採買。

她的父母在這裡可以買到活蝦、翠綠的空心菜還有飽滿的蓮藕，對他們而言，這是可以品嘗到台灣味的避難所。儘管當年有許多亞洲超市可供選擇，他們一家依舊總是去大華超市。

How second-generation owners of 99 Ranch are turning the Asian supermarket into a national powerhouse https://t.co/UstILWun1L pic.twitter.com/hvPrBXiNPD — Los Angeles Times (@latimes) July 7, 2023

大華超市創始人是來自台中的台灣移民陳河源（Roger Chen），於1984年在加州威斯敏斯特（Westminster）開業。大華超市目前在全美11州有58家分店，是美國最大的連鎖亞洲超市之一，現由第二代陳怡年（Jonson Chen）和陳婷如（Alice Chen）經營。

兩人小時候沒有思考過要接手父親的事業，陳河源也從不逼迫他們，只是把機會之門敞開，等待兩名子女或許某天會感興趣，兩人也很晚才發現父親經營的是一個大事業。

陳婷如說，「我們只告訴別人他經營的是進出口事業」。直到陳婷如上大學時，寫了一份有關家族公司的論文，採訪父親後才突然有了進一步認識，「他之前從不跟我們說這方面的事」。

雖然大華超市販賣的商品類型涵蓋亞洲地區，但主要消費者是華人社群，華人的喜好與文化習慣也成為大華超市的販賣準則。英文店名99 Ranch的Ranch（牧場之意）代表「新鮮」，就像是直接從牧場進貨，99則是中文的「久久」，代表長壽。

陳婷如說，另一層涵義是99%，代表接近完美，「我們總是盡力要做得更好，這種想法非常亞洲，沒有人100%完美」。

大華超市內販售活水產，成為一大特色。

陳怡年的童年回憶同樣離不開超市，但他見識的是進貨第一線。他回憶，當時清晨會有載著鋼製水槽的改裝貨車到超市卸貨，員工用網子把魚撈進一個垃圾桶，再用推車運進超市，把魚放到冒著泡泡的魚缸裡，之後供客戶挑選。

活魚魚缸是亞洲超市的標配，對於從有菜市場文化的國家移民來美國的亞洲家庭而言，這才是新鮮的保證。

陳怡年說，「魚的種類有好幾百種，但重要的是搞清楚那些能供應活魚，還有大家想看到的是什麼」。

該公司在物流方面有許多難題必須從頭開始解決，像是如何運送活魚到店裡、從亞洲進口食品，以及和農場建立關係，這些農場可以種植在美國很難找到、但顧客超級想吃的蔬菜，像是空心菜和苦瓜。

陳婷如說，「起初就是（陳怡年）隨機打電話給台灣供應商，詢問他們能不能運送到美國」。

他們最終找到解決方法，如今超市的大多數生鮮產品由美國和墨西哥的農場專門供應，雇用員工超過7000人，且82%會說兩種語言，還有一個買家團隊專門關注顧客喜愛的商品趨勢。

大華超市並不是南加州的第一家亞超，1970年代末期，聖蓋博谷早已有多家亞洲超市，但大華超市因為卓越的展店策略而脫穎而出。

洛杉磯美食部落客、從1950年代起吃過美國數千家中餐館的退休律師陳戴維（David R. Chan，音譯）說，「他們做過市場調查，來決定哪些社區需要他們的超市」。

他還記得，大華超市於1989年在一處商場開設第3家分店，那家商場和周邊地區後來多出了許多中餐館，他們「具有更廣的房地產眼光，用超市去推動亞洲購物中心，不僅是開更多家超市而已」。