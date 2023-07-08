中市中央書局7月8日起推出「經典圖畫書好好玩，幽默故事派對」活動。（信誼基金會提供／陳淑芬台中傳真）

台中市中央書局7月8日起推出「經典圖畫書好好玩，幽默故事派對」，選用5本經典圖畫書，把書中角色、故事、場景轉化成幼兒的探索的遊戲空間。信誼基金會營運長廖瑞文今天表示，走過疫情，大家都更需要輕鬆、幽默的潤滑劑，邀請親子體驗閱讀和遊戲互動學習的樂趣。

廖瑞文表示，近幾年來信誼將親子館研發的遊具，透過實驗、服務、優化，走入台灣各鄉鎮，今年暑假整合2022年親子館最受歡迎的經典主題遊戲，以幽默機智的主題精選圖畫書，將故事角色與場景中的大型操作性教具，轉換設計成為親子閱讀和遊戲互動，每場90分鐘，感受書籍帶來的體驗和感官刺激。

中央書局3樓迎面而來的是《母雞蘿絲去散步》的場景，還有《有一個老太太她吞了隻蒼蠅》的拼圖，《晚安，猩猩》的迷你動物園，《小黑魚》運用蓋印畫團結起來一起擊敗大魚；《賣帽子》的疊疊樂五本經典圖畫書，都獲多項國際大獎並受全世界孩子喜愛，延伸設計成遊戲。

中央書局表示，書局重啟3年，舉辦閱讀島中央周三讀書會、按季規劃作家料理及蔣勳等名家主題展覽，持續推動新世代閱讀文本與藝術涵養，2樓設置的信誼品牌館，並舉辦系列兒童閱讀、遊戲、手作、音樂等體驗活動。