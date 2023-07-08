助理教練翁晨浩先發打滿全場，率領台北元坤逆轉擊敗長大海洋飼料。(台北元坤提供／黃邱倫高雄傳真)

第二屆企業橄欖球聯賽進入第三周賽程，尋求衛冕的台北元坤因就讀北醫大的5位球員前往日本北海道進行交流，在戰力短缺的情況下助理教練翁晨浩親自披掛先發上陣，激勵全隊士氣，靠著下半場的3次達陣，29比14逆轉取得跨季11連勝不敗佳績。另一場賽事新北雷旭猛獅26比22擊敗台南楷爾。

台北元坤上半場開踢不到10分鐘就完成兩次達陣，雖然加踢沒進但也取得10比0領先優勢，不過長大海洋飼料隊隨即加強防守與壓迫，而且憑藉著靈活的跑位和抄截回敬了兩次達陣並且成功加踢，半場結束14比10反超前。

總教練洪吉祥利用中場休息時間告誡球員進攻時不可過於急躁，防守時更得有效壓迫，不能讓對手獲得喘息空間。換邊再戰，記取上半場教訓，台北元坤不斷展開強攻，林威名先在邊線突圍達陣逆轉比數，緊接著一次自由球達陣和團隊壓迫由呂翌祥達陣，打出19比0攻勢，最終以29比14逆轉，維持成軍以來的不敗神話。

打滿全場的翁晨浩賽後表示，上半場我們雖然率先得分，但失誤過多，加上一位主力球員被判了黃牌，因此處在挨打局面，這也是球隊首次落後，中場休息時間杜院長勉勵所有隊員放手一搏，三次達陣加上兩次加踢，贏得有些驚險，不過，這也是一次很好的經驗，逆境球才能讓選手們獲得成長。

下半場突襲達陣帶領球隊逆襲的前鋒林威名強調，「上半場雙方同樣是兩次達陣，表現不相上下，我們落後的主因就是失誤太多，我是最老的前鋒，所以要以身作則背負起攻擊重任，很高興能用達陣來刺激學弟們完成這場逆襲。」

身兼義大醫院院長、台北元坤隊領隊杜元坤表示，台灣的幹細胞移植領先全亞洲，目前正在研究次細胞移植技術，如果運用到運動選手身上的話可以讓選手運動所產生的乳酸從腎臟直接代謝出去，選手恢復的速度會比以往快上兩倍，這在一場實力相當的對抗當中就能成為致勝關鍵點。

上賽季效力於台北元坤的陳彥廷，由於受傷本季無法出賽，但杜元坤領隊仍提供全額獎學金幫助陳彥廷在北市大研一考上中等特教學程。台北元坤總教練洪吉祥表示，杜院長創立台北元坤隊給予良好獎學金制度，讓所有選手減少打工時間，擁有更多念書和訓練時間，提升自我實力，陳彥廷沒有讓院長失望。

看著台北元坤隊一路成長茁壯，杜元坤笑稱，「這些選手就像是我的小孩，我喜歡所有人都融入這個大家庭的感覺，酸甜苦辣一起承受，這次5位北醫大選手去北海道交流，對他們而言是好事情，我總不能阻擋他們在求學階段的學習成長過程吧，即便團隊戰力有可能受到影響，但只要全隊團結起來就能完成目標。」