第25屆台北電影節今（8日）晚間盛大舉行，下午5時眾星先後走上星光大道，女星張鈞甯憑藉主演及親自監製的《查無此心》入圍影后，一襲簡約典雅款禮服現身，穠纖合度身材讓人不禁多看幾眼；沒想到下台才發現禮服最大重點，轉過身竟是大裸背，吹彈可破的嫩白肌膚全被看光。

張鈞甯稍早與陳為民一起走上台北電影節的紅毯，她頂著俐落有型的短髮，身穿金、白色系搭配的禮服，整個人美麗又幹練，雖然包緊緊卻赤裸呈現她的曼妙曲線。

張鈞甯紅毯戰服超辣，轉過身秀出大裸背。（圖／摘自中天新聞YouTube）

當張鈞甯接受拍照後，轉身下台進入會場，才被許多人發現原來轉過身別有洞天，正面包緊緊但身後卻是大裸背，骨感線條加上嫩白肌膚，辣到不行；張鈞甯禮服小心機也讓看直播的網友口水直流，「怎麼沒有在台上轉幾圈？可惜了」、「哇哇哇，好險我有看到那幾秒，超辣的」。

而張鈞甯以新作《查無此心》女主角身分，將與潘麗麗、王渝萱、陸小芬、孫可芳角逐台北電影節影后；據悉，張鈞甯為了拍這部作品，不僅剪短髮還瘋狂健身，瘦到人生巔峰43公斤，十分敬業。