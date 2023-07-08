明星賽來臨前出現不小傷兵潮，分屬洋基、天使的兩大重炮賈吉（Aaron Judge）、卓奧特（Mike Trout）確定退出這場年度盛宴，由遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）以及海斯（Austin Hays）替補他們，出任美聯明星隊先發陣容，而賈西亞的入選，也讓遊騎兵成為大聯盟47年來，首支陣中有5名隊員擔任明星賽的先發野手。

賈吉自從6月初在道奇球場守備時撞開外野牛棚大門，造成右腳大拇指韌帶撕裂，此後一直沒有上陣；卓奧特本周二則是在一次揮棒後感到不適，被檢查出左手腕鉤狀骨骨折，兩天前才剛動完手術。其他選手部分，史旺森（Dansby Swanson）左腳後跟受傷、克雷斯（Emmanuel Clase）因陪產而退出，由傑洛多帕多摩（Geraldo Perdomo）、艾斯特維茲（Carlos Estevez）取代。

遊騎兵今年在美聯西區戰績一路領先，人氣自然強強滾，隊內海因（Jonah Heim）、西曼（Marcus Semien）、席格（Corey Seager）及賈許楊（Josh Jung）都獲得高票肯定，先發打線內野除了一壘手迪亞茲（Yandy Diaz）外，全是遊騎兵自己人，另外投手部分則以艾沃迪（Nathan Eovaldi）為球隊代表。

5名同隊球員入選明星賽先發野手，最早得追朔到1939年洋基，當時美聯先發中外野手狄馬喬（Joe DiMaggio）拿下聯盟年度MVP，1956、1957年紅人連2屆明星賽有5位野手入選先發陣容，到了1976年「大紅機器」閃耀時代，紅人依然有5位好手被排在該屆明星賽先發打線，包含歷史安打王彼德羅斯（Pete Rose）和名人堂鐵捕班奇（Johnny Bench）。