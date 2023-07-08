2艘俄羅斯護衛艦於6月27日由南向北航經台灣東部海域， 經釣魚島抵達上海。退役中將帥化民認為，俄羅斯這舉動可說是一石三鳥，日本不要想做怪，又可支持中國大陸，因此去台灣這邊來晃一晃；北約到亞洲來，俄國也要做出反應。

帥化民7日在中天《全球大視野》節目中認為，俄羅斯海軍不是很強，它的強項是潛艦。這兩艘船來完全是政治上的宣示作用。俄羅斯總統普丁曾說完全支持中國大陸對台灣問題的解決方案，換句話說，它要參與，居然派出這兩艘船，先到日本，然後跑來台灣繞一繞，再到上海。意思就是，日本不要跳上跳下，「台海有事就是日本有事」，日本想參與美國的干預行動，所以俄羅斯威脅日本。

帥化民接著指出，因為日本跟俄羅斯也有北方4島的糾紛，日本又去積極加入北約，北約就是打俄國最兇的。北約到亞洲來，俄國也要反應，俄羅斯剛好一石三鳥，日本不要想做怪，又可支持中國大陸，因此去台灣這邊來晃一晃。

帥化民認為，船過來，在軍事上沒有多大意義。俄國這兩艘船是30年前的老船，噸位又不大，飛彈發射是斜的，不是垂直的，跟055不能比。但是這是政治上的行動。