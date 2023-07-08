台南市北區祀典興濟宮內的虎爺在網路上有「愛吃炸雞的虎爺」之稱，每年都有信徒買炸雞供奉祝壽，今年虎爺23日誕辰（農曆6月6日），志工與信徒揪團合資，購買了70盒炸雞桶，提前為神明暖壽。

祀典興濟宮內供奉的「下潭將軍」原是廟內的配祀神，過去有信徒以炸雞祭拜，發現許願特別靈驗，逐漸有「愛吃炸雞的虎爺」傳聞，每到神明誕辰前夕，都有信徒拿炸雞、餅乾糖果等供品來祭拜。

興濟宮主祀保生大帝，虎爺並非廟內主神，透過網路宣傳卻一炮而紅，每到誕辰前，廟方罕見的將這尊虎爺神像移置大殿案桌，接受信徒祭祀供俸。

今年在廟方志工與信徒揪團下，一起合資購買70盒炸雞桶，擺滿供桌提前賀壽，志工們表示，就當作為虎爺辦生日派對。

廟方人員表示，興濟宮虎爺逐年以來被傳為成「愛吃炸雞的神明」其中原因是炸雞桶是方便攜帶的熱門美食，不會變成祭祀後即丟棄的供品，成為信徒喜愛供奉選項。

祀典興濟宮表示，虎爺成為受歡迎的「網紅神明」近日供桌上每天都有信徒帶炸雞祭拜，誕辰當天將舉辦祈安清醮法會，還有免費參加的擲筊大賽，前8名擲出最多聖筊者，只要願繳交結緣金5200元，可抱回開光過的小虎爺神像。

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