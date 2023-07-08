移民署金門縣服務站今日邀請新住民朋友體驗手作果凍花課程。(圖／移民署提供)

手作果凍花達人鄭氏僑螢(右二)仔細為新住民學員講解果凍花製作技巧。(圖／移民署提供)

小學員們認真學習，期待也能做出如手工藝品的果凍花成品。(圖／移民署提供)

炎炎夏日，人人都希望來碗清涼的飲品消暑！移民署南區事務大隊金門縣服務站今（8）日特別邀請金門手作果凍花達人鄭氏僑螢，在水頭港區旅客服務中心免費教新住民朋友們手作色彩繽紛的果凍花，用好吃又繽紛的果凍花消除暑氣。當大家親手將近似手工藝品的果凍花完成後，新住民學員驚讚：真捨不得吃！

據了解，果凍花起源於西班牙，在越南發揚光大，製作食材皆取自天然食材，如火龍果、蝶豆花、椰漿等，可以放心食用。晶瑩剔透的果凍體，搭配嬌豔欲滴的花朵，是一道結合藝術創作與美感的健康精緻點心。

移民署表示，來自越南的新住民鄭氏僑螢，現為新住民南洋姊妹協會理事長，曾參加「桃園市2022第6屆國際青年創意美學線上競賽」，榮獲國際立體3D果凍花組銀牌，因此特別邀請她來指導新住民夥伴體驗果凍花的製作。

金門縣服務站主任鄭明昌表示，鄭氏僑螢初來我國時因語言不通而有生活適應問題，但她努力學習中文克服語言障礙，如今成為新住民南洋姊妹協會理事長，並推廣東南亞語言及文化，幫助更多新住民姊妹適應在台生活，也曾多次受邀擔任社區國小、樂齡學習中心、地區社福單位及本站新住民家庭教育講師，她的奉獻精神，就像是色彩鮮艷的果凍花，由內而外展現色彩。

來參加活動的印尼新住民蔡大哥說，他自己常吃果凍，但第一次看到這麼美的果凍，真的捨不得吃！手作果凍花活動帶領大家體驗一場心靈療癒兼具視覺享受的盛宴。

另外，活動中金門縣專勤隊亦到場宣導，呼籲小三通已恢復國人及大陸配偶入出境，為防範非洲豬瘟，赴陸民眾應避免前往畜牧場，入境勿自境外攜帶或輸入肉品，將非洲豬瘟阻絕於境外。