楊金寶教授舉辦「教保托育三好：和解和善與和好」座談會，來自全省各地幼教親師參加。（新北市社會局提供）

幼教老師聆聽真實案例時心有戚戚焉，不禁拭淚。（新北市社會局提供）

家長在聽完分享後 ，上台獻花為老師加油打氣。（新北市社會局提供）

板橋私立幼兒園餵藥風波紛擾多時，隱然造成幼教老師和家長間對立，國立台北護理健康大學嬰幼兒保育系教授楊金寶今（8）日舉辦「教保托育三好：和解和善與和好」座談會，楊金寶鼓勵親師說，孩子的右手是爸媽，左手是幼托老師，只有兩隻手攜心合作，才能讓孩子走得平穩又快活；她強調，「真相只有一個，真心只有一顆，但社會柯南太多！」會中幼教、托育老師和家長分享真實案例，有家長獻上鮮花，為愛孩子的老師加油打氣。

楊金寶分享真實案例，6月16日晚間9點多，她有事連絡1位擔任園長的學生，發現對方還沒吃飯，還在園所裡忙，因為隔天有2位教保員要離職，原因是有位幼生的可愛胸針裡卻藏有密錄器，教保員覺得自尊心和專業嚴重受挫，因此不想做了。

楊金寶表示，餵藥風波造成社會撕裂，親師對立，影響最大的是無辜的孩子，因此她開始思考要如何化解之間的歧見，發起「關鍵100」，要募集100個真實的故事，讓親師間重新建立信任，「讓愛縫合傷口」。

楊金寶說，孩子在成長過程中難免跌跌撞撞，在家裡或園所裡同樣會有；當然，父母關心孩子在園所的情形，若是發生跌撞，父母會憤怒，是因為不明白事件的全貌，老師有責任說清楚，父母也要理解，小孩在成長過程中難免會有碰撞受傷的意外。她呼籲親師雙方，要把「怒」轉化成「恕」，「委屈」變「委身」，彼此相互同理；但也提醒老師莫忘「初心」，而不要「粗心」；收起眼淚，烏雲總會過去，陽光終會露臉。

新北市教育局長張明文和社會局副局長許秀能等人全程默默聆聽親、師的心聲。張明文會後表示，教育局會與社會局合作，後續將與幼教團體多辦理類似親師座談，並邀請專家學者一起關懷幼兒的照顧和成長。