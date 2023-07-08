又出包！食藥署今（8）日證實，好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」被查出有不符合規定的農藥殘留「環氧乙烷」，目前已售出至少750公斤，高雄市衛生局緊急下令回收。對此，有醫師嚇得直說：「我也買過」，表示若長期接觸環氧乙烷，會增加血癌、乳癌的風險。不僅如此，還有研究指出，若暴露在高濃度環氧乙烷之中，可能會有頭痛、記憶力減退、麻木、噁心和嘔吐等症狀。

醫師林智葳第一時間就在個人臉書粉專《醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師》發文，直說自己好像也買過出包的這款起司，並附上3個超驚恐的表情符號。他指出，環氧乙烷被國際癌症研究協會（IARC）列為一級致癌物，在台灣的法規中，只能被用在醫療、化工產業，主要還是在清潔和界面活性劑的用途，「完全不准使用於食品添加劑」。

然而，美國等部分國家，還是允許用在乾燥食品、調味料、核桃等食品上。近年來，哈根達斯、GODIVA以及韓國辛拉麵等知名食品，都曾被檢出含有環氧乙烷，最後的結果都是全數回收，或是直接銷毀。

好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」，被檢出農藥殘留環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

根據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷吞食、吸入均有毒害，若長期接觸，將增加罹患血癌、乳癌，以及周邊神經病變等風險

國家環境毒物研究中心指出，環氧乙烷是一種人造的易燃氣體，濃度非常高時會散發些許甜味，一般人暴露於環氧乙烷的濃度，普遍不太會造成健康問題，不過，工人若在短時間內暴露在高濃度的環氧乙烷中，（通常是一般人的數萬倍），無論時間長短，都有可能出現頭痛、記憶力減退、麻木、噁心和嘔吐等症狀，僅少數研究指出，可能會導致婦女流產。

事實上，好市多日前報驗「油漬摩佐羅拉乾酪」於6月26日邊境檢出農藥殘留環氧乙烷，該批產品禁止輸入，後來立刻請高雄市政府衛生局啟動查驗，27日發現該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤（230盒），經該局抽樣檢驗，7日晚間檢出環氧乙烷1.277mg/kg，不符合規定，高雄市衛生局已請業者回收。