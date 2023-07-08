新竹縣竹北市大義里集會所8日舉辦「台灣歷史律動」課程，由竹東高中退休歷史教師曾桂莊以輕鬆歌謠帶領鄉親探索台灣歷史發展，創新系列課程為期8周，民眾可免費報名參加，第1場即吸引許多民眾參加，從8歲到80歲的市民朋友都來上課。竹北市長鄭朝方與現場民眾進行課程有獎徵答互動，以實際行動鼓勵推動文化下鄉，期盼挹注更多資源，提升竹北西區人文發展。

「人才若無故鄉，故鄉就無人。」曾桂莊表示這是竹北西區面臨的困境，過去曾任竹東高中歷史教師，現為十興社區發展協會理事長，由於本身是大義女兒，因此選擇回到家鄉以無給職文化志工身分首辦台灣歷史律動系列課程，希望透過自身專業回饋家鄉。

系列課程特色即是透過歌謠來反映社會，第一堂課曾桂莊以人生如戲一曲，描述自己的人生，也做為師生間自我介紹的緣起，再透過閩南語歌曲「伊是咱的寶貝」講述台灣土地的種種情況。接續幾周也將以戒嚴時期的校園民歌、解嚴後的民主歌曲等，以生動的方式講述故事，穿越台灣光輝歷史。

鄭朝方表示，透過課程讓孩子從小培養明辨是非的能力，市公所非常鼓勵在各個社區舉辦相關課程，尤其資源相較匱乏的竹北西區更需要被照顧。過去社區活動多為舉辦美食DIY等課程，但文化心靈糧食也十分重要，曾桂莊以歌曲來講述台灣歷史故事，期盼之後我們也用歌曲來講述竹北的故事，讓市民都能更加認識自己的家鄉，也能像曾老師一樣回到家鄉服務。

大義里專屬台灣歷史課，將以台語、華語，或者沉浸於華麗的流行樂曲作為引子，讓大人小孩輕鬆認識台灣的瑰麗歷史，系列課程將持續到9月9日，每周六上午9時半至11時於大義里集會所舉行，市民朋友可洽大義里辦公室諮詢報名。