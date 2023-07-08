第25屆台北電影節今（8日）晚間盛大舉行，下午5時開始眾星先後走上星光大道，以《等一個人咖啡》爆紅的女星宋芸樺是本屆紅毯壓軸，一襲牛仔藍低胸馬甲禮服大秀好身材，不輸去年金馬的火辣勁裝，自信秀出蠻腰，讓人看了臉紅心跳。
宋芸樺以九把刀新作《請問，還有哪裡需要加強》的女主角出席台北電影節，馬甲款式的低胸禮服，傲人上圍呼之欲出外，腰間的挖空設計，讓她從去年金馬就受到討論的小蠻腰也見客；簡約大方又不失性感，30歲的宋芸樺顯得越來越有女人味。
而電影《請問，還有哪裡需要加強》也是本屆電影節的開幕片，宋芸樺在劇中飾演洗頭妹，與玖壹壹春風飾演的黑道大哥，將擦撞出愛的火花，讓許多影迷都很期待早日能進場看這對新鮮組合。
其實去年宋芸樺在金馬59罕見性感示人，為了展現好身材持續近1個月飲食控管，但她當時強調自己沒有提倡減肥，只是想讓身形看起來更纖瘦，除了健康飲食外還有維持運動習慣。
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