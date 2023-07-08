剛進入暑假，新竹縣長楊文科為竹縣的兒童們獻上6座好玩、新奇的傑克魔豆系列特色公園，8日舉辦高鐵公2、高鐵兒3、高鐵兒6、高鐵兒9、高鐵兒11、公兒26共6座公園遊戲場聯合完工典禮，並舉辦公園開箱派對。

新竹縣22座特色公園除了3座配合其他工程外，其餘19座已全數完工，包含了今天啟用的這6座。楊文科表示，這次6座以傑克魔豆系列為主題，融入經典兒童故事設計，採取自然鋪面，保留公園樹木，過程中也和社區家長討論，共同來規劃定案。同時感謝新竹縣議會議員們大力支持。

楊文科說，公園設施遊具非常安全而多元化，包括攀爬網、溜滑梯等，以及適合低齡孩子的遊戲沙桌、跳樁平衡木等各式遊具！歡迎小朋友多多來公園遊玩，越玩越聰明！

此次同步開箱啟用的6座公園分別是主活動場地的高鐵兒11音符公園、高鐵公2藤蔓冒險公園、高鐵兒3森林花園公園、高鐵兒6冒險小丘公園、高鐵兒9傑克小路公園，及公兒26五色鳥之家公園。

高鐵兒11公園主題為音符，孩子們彷彿在音譜上跳動遊玩，設施坡道坡度較緩，並設有護欄，任何年齡層的孩子均可安心地在上面跑跑跳跳，旁邊還設有適合低齡孩子的遊戲沙桌、跳樁平衡木，5歲以上的孩子還可以遊玩又高又長的滑梯，十分刺激有趣。

同時啟用的其它5座公園也超好玩，高鐵兒3森林花園以原木為主要媒材，打造出身處大自然的體驗。高鐵兒9公園傑克小路，則讓孩子們化身為《傑克與魔豆》童話中的傑克，在環形的遊戲路線間探險。

產發處長陳偉志表示，除了這次的22座特色公園外，縣長楊文科持續推動「一鄉鎮市、一特色公園」，以這次成功經驗擴及各鄉鎮市，目前以補助經費或縣府規畫建置兩種方式進行，現階段各鄉鎮市都很積極，首波新埔、關西、竹東、尖石、峨眉和寶山等6鄉鎮已提出申請，產發處將衡量財政，評估用地、經費合理性等，4年內分階段處理。