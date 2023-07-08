新竹縣社區大學2023年春季班共開設253門課程，學員人達3622人次，辦學遍及竹縣11個鄉鎮市，並與動物保護防疫所、建蓁環境教育基金會跨域合作，以環境永續為目標推廣動保觀念，8日於竹東自強國中舉辦春季班聯合成果展，呈現豐富的社大課程內容與成果。

新竹縣社區大學包含竹東社大與竹北社大，以客家文化、永續農業、流域水文以及文化資產作為發展主軸，致力建構地方知識學及社區經營，如竹東社大於橫山鄉打造木黃山田低碳工作室與自然生態共存的學習環境，結合農藝、園藝、食藝辦理各類活動。竹北社大河川巡守隊收集並建立頭前溪的水質監測數據，能夠以生活議題出發，喚起地方民眾的參與。

新竹縣社區大學2023年春季聯合成果邀請入圍金曲獎的曾仲瑋使用客語、華語雙語主持，現場提供社大課程諮詢，希望讓參加活動的民眾對社大課程有更深入的了解，進而加入終身學習的行列2023年度秋季班課程將於9月開課，7月底可向各社大辦公室報名。

另外，竹東社區大學辦理10年有你貢獻獎表揚項目，表揚執行祕書劉桂珍女士，她熱心服務於竹東社區大學，10年來全力推動大竹東地區終身教育學習工作，於2021年榮獲教育部社會教育貢獻獎個人獎肯定，將於今年辦理退休。劉桂珍為竹東客家人，以自身在地累積超過20年的社會教育經驗及資源，致力發掘社區人才，培育終身教育師資，不遺餘力為社區民眾創造優質的學習環境。