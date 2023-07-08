民進黨主席總統候選人賴清德今下午，出席台南舉行的「全國農會後援會成立大會」，由於致詞幾乎全程使用國語，讓外界頗為訝異，引來「選戰策略考量」的揣測；現場主持的立委林宜瑾受訪表示，這是來自全台各地的農會代表，所以說國語是很正常，外界不用多想。

賴清德今在成立大會中強調，全國共有302家農會，而他身為農家子弟，可以得到來自全國240個農會、高達八成的農會幹部的大力支持。

因此，今天與會的農會代表非常多，由於造勢活動在台南舉行，普遍認為，賴清德在南部場合，多會用台語致詞，但是今天活動，不僅負責主持的林宜謹用國語唱名，連賴清德致詞時，幾乎全程講國語，僅有呼口號時候，才改用台語。在台南行程，相當罕見。

賴陣營團隊成員指出，並沒有所謂的選戰策略考量，說什麼語言，完全由候選人自己調配，「日前在桃園出席客家的後援會，賴清德就滿口台語致詞」。

林宜瑾則說，因為全國農會代表來自全台各地，有客家、原鄉，要讓大都聽得懂，尊重每一個人，說國語比較一致；至於她，因為很多人名她並不熟，避免念錯對人不禮貌，唱名時，乾脆都用國語，並非有特殊選戰策略考量。