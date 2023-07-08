李玟（CoCo）5日驚傳過世，讓各界都震撼不已，據悉，她和富商尪Bruce已分居兩年，正準備要辦離婚，但還未辦成就離開了，現有網友挖出她過往貼文，發現她用情至深，常常為老公準備驚喜，讓網友都不捨直呼「她真的好愛她老公。」

有網友找出李玟過往貼文，感嘆表示：「考古李玟曾經的微博，發現她真的好愛她老公」，只見李玟曾在結婚周年時在床上擺鮮花排字、送蛋糕等，並表示「每天都安排驚喜給老公，讓他感到特別開心」，老公也感動回「So sweet！」

李玟常會準備驚喜給老公。（圖／取自微博）

如今兩人婚姻屢傳危機，友人也透露李玟預計要在7月正式辦理離婚手續，但她太愛了，無法辦完最後手續，讓網友看了都很心疼。而日前Bruce發出訃聞，稱李玟是「摯愛的妻子」，深情哀悼卻遭到網友撻伐，對此，李玟二姊李思林（Nancy）也發聲打臉，澄清發訃聞並未經過她們娘家同意，「這是她老公發的，並不是我準備的」。

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