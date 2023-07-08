葉曉霏（左）跟洪金輝雙雙獲獎，是北影最佳新演員首開雙蛋黃。（粘耿豪攝）

2023台北電影獎今舉行頒獎典禮，最佳新演員獎25年來首度開出雙蛋黃，由《哈勇家》洪金輝、《青春並不溫柔》葉曉霏擊敗《一家子兒咕咕叫》胡智強、《紅的夢》王柏人、《推特事》李想。葉曉霏得獎後履行與媒體的約定，在後台大跳韓團(G)I-DLE的夯曲〈Queencard〉，一旁洪金輝則笑說：「如果我年輕20歲不會輸給妳。」

除了雙蛋黃紀錄，今年10月將滿47歲的洪金輝，也成為歷來最年長的最佳新演員得主，他透露其實早在年輕時就曾報名過節目《五燈獎》的試鏡賽，可惜當時放音樂的工作人員播錯了歌，他只好亂唱歌詞，錯失一圓歌手夢的機會。

之後洪金輝在部隊待了20年，這段時間他也是部隊中的表演代表，唱歌跳舞都派他出馬，還拿過部隊中的最佳男歌手獎，洪金輝更爆料說，去年金馬獎他與《哈勇家》劇組一起上台，本想在台上大合唱，笑說：「可惜麥克風是假的。」

葉曉霏從舞者跨入演員，今帶著台北電影節《青春並不溫柔》世界首映電影票當成幸運物，一直搓票求好運，她說現場自己是第二個被喊到的得主，有瞄到螢幕上有兩個方框，當時就有想到可能還有希望，果然美夢成真。