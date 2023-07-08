前副總統蕭萬長說嘉義100年來沒出過總統，請大家讓侯友宜選上總統。（國民黨嘉義市黨部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨總統參選人侯友宜今到嘉義市參加「嘉義人挺家己人」造勢大會，高齡80多歲的前副總統蕭萬長現身相挺，雖說喉嚨不適，蕭萬長仍上台呼籲支持者「嘉義人挺嘉義人」，說嘉義100年來沒出過總統，請大家讓侯友宜選上總統，嘉義市長黃敏惠更強調「力挺侯友宜就是最高共識」，要和平就要堅持支持侯友宜，讓嘉義人出總統。

蕭萬長今親自授戰旗給侯友宜，象徵選戰正式開打，蕭萬長說，他雖然聲音有些沙啞，還是要站出來，「替好人說話！跟好人一起拚！」，指侯友宜從警時，出生入死守護人民，在新北市長任內，以魄力整頓數十年沒改變的垃圾山，推動都市翻新及各大建設，所以人人稱他鐵漢市長，嘉義100年來還沒出過總統，這次一定要讓侯友宜當選，讓他為中華民國做事，這就是嘉義人挺嘉義人的證明跟決心！

黃敏惠說，過去嘉義出了一位蕭副總統，以嘉義人樸實打拚的精神，領導台灣走向經濟繁榮，接下來也需要大家團結打拚，將力量化為選票，「這是一場和平與戰爭的選擇」，要和平就要堅定支持侯友宜！讓嘉義人出總統。

侯友宜感謝蕭萬長、黃敏惠等各界力挺，說嘉義是他成長的故鄉，讓他從基層歷練，能夠代表國民黨參選總統，說他和蕭萬長一樣有相同背景，鄉下小孩一步一腳印，沒有關係、沒有背景，靠自己和各界支持當上市長，強調國家要安全，家不能變成戰場，孩子不能上戰場，要進職場，請民眾支持他當選總統，讓自己「成為嘉義人的驕傲」。

侯友宜也說，中央執政不能大小眼，現在嘉義市鐵路高架化，嘉義市政府還要自己出錢，市府有許多重大建設，包括鐵路高架化、輕軌到高鐵、圖書總館等，都需要中央支持，未來他入主總統府，一定不分黨派，照顧地方需求，請大家支持他和國民黨嘉義市立委參選人張秀華凍選，為嘉義市爭取建設。