落馬的前中國證監會主席劉士余在2019年主動投案，後遭撤職降級並留黨察看2年。如今他有了新職，確定出任中國人民銀行總行參事，且已多次外出調研房地產市場情況。

今年5月10日公布的江蘇連雲港市政府大事記提到，4月7日，副市長宋波陪同人民銀行總行參事劉士余一行在連調研相關活動。另據重慶市房地產業協會消息，為深入了解房地產市場當前面臨的突出問題和潛在風險，向有關部門提出保持房地產市場平穩健康發展的針對性建議，5月9日，中國房地產業協會名譽副會長張其光、人民銀行參事室參事劉士余、國家發改委宏觀經濟研究院房地產研究室主任劉琳等調研組專家一行8人到重慶開展房地產市場調研活動。

湖北省房地產業協會也稱，5月13日至14日，劉士余到武漢調研當前房地產市場情況。

中國人民銀行參事室是中國人民銀行總行的一個司局級單位，設立於1959年。主要承擔金融決策咨詢工作，進行經濟金融調查研究，提出意見建議。貫徹執行黨的統一戰線方針、政策，參加統戰工作和統戰聯誼活動。接受金融歷史等方面咨詢，編撰回憶錄和工作經驗匯集等。

劉士余出生於1961年11月，江蘇灌雲人，曾任人民銀行行長助理、黨委委員，人民銀行副行長，中國農業銀行黨委書記、董事長，證券監督管理委員會主席、黨委書記，中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任等職。

2019年5月19日，中央紀委發布消息稱，中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查。

同年10月4日，中紀委發布，經中共中央批準，中央紀委國家監委對第十九屆中央委員，中華全國供銷合作總社原黨組副書記、理事會主任劉士余嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。指控劉士余身為中央委員，背離初心使命，政治立場動搖，黨性原則缺失，落實黨中央重大決策部署不力，公開發表不當言論，缺乏政治警覺和保密意識；為官不廉，利用職權和職務影響為他人謀取私利，違規安排他人到金融系統工作和提拔職務，為親屬違規購房打招呼，收受禮品禮金。

通報稱，劉士余的行為嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，並構成嚴重職務違法，且在中共十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。同時，鑒於劉士余能夠主動投案，如實交代違紀違法問題，認錯悔錯態度較好，按照懲前毖後，治病救人的原則，對其可予從輕處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予劉士余留黨察看2年處分，由國家監委給予政務撤職處分，降為一級調研員；終止其十九大代表資格；收繳其違紀違法所得。依據《中國共產黨章程》第四十二條第三款規定，給予劉士余留黨察看2年的處分。

2019年10月底，中共第十九屆中央委員會第四次全體會議審議並通過了中央紀律檢查委員會關於劉士余嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予劉士余留黨察看2年的處分。