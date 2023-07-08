2023 FIBA 3X3澳門大師賽於7月8、9日在澳門永利皇宮舉行，14支世界級球隊聚首一堂角逐冠軍殊榮。台啤雲豹球團由營運長顏行書藉休賽期帶球員感受街頭3對3魅力，「電豹女」儀諪、Wendy、草莓、小楓更帶來精采演出，為萬眾矚目的籃球大師賽引「豹」熱潮。

此次賽事NBA巨星馬布里(Stephon Marbury)也受邀出席，一同與台啤雲豹球員、電豹女於永利皇宮進行快閃演出，馬布里與球員展現華麗的運球及精準傳球配合，讓現場住客驚呼連連，小朋友也玩得不亦樂乎！

儀諪表示:「能跟NBA傳奇控衛一起傳接球實在太夢幻了，本人更是非常有親和力」，快閃結束馬布里也特別給予選手鼓勵，期待下次能在台灣相見。

永利皇宮為本次參賽者及表演者提供的房間，皆貼心的準備籃球造型蛋糕與FIBA 3X3 短T，讓所有參與大師賽人員能有賓至如歸的感覺。台啤雲豹營運長顏行書表示:「讓球員放鬆感受不同的比賽氛圍，期待未來FIBA 3X3大師賽也能到台灣多方交流」。