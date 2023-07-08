2022年九合一大選的意外焦點之一，被網友盛讚是「最美里長」、「永和IU」的新北市永和區永福里里長陳紫渝，近日與知名網路節目「木曜4超玩」拍攝「一日里長」影片，陳紫渝除了帶主持人邰智源體驗里長工作外，也透露當時參選里長的初心是在疫情期間協助父親處理許多里事務，讓熱心助人的她覺得這就是她想要做的事情。

近日陳紫渝上《木曜4超玩》節目時，談到自己大學畢業之後先是從事保險業內勤，因有親戚從政、爸爸擔任其他里的里長；對於選里長的初心，陳紫渝也說，其實就是在疫情期間爸爸要處理疫苗的事情，但不太懂3C、網路這些怎麼用，她就主動幫忙父親處理里內事務，幫了蠻長一段時間之後，她也感覺能夠幫助到人，就是她想要做的事情。

陳紫渝也坦言，里長的工作跟她一開始想的有落差，沒想到事情會這麼多；她提到，最早是在疫情最忙的期間協助父親處理許多里事務，像是發放物資、預約疫苗等等，以為里長只是做居中協助的部分，但到當選之後，才發現有很多日常的細微事情，里民也會希望里長可以幫忙。

節目中陳紫渝也透露里長沒有薪水，每月只有5萬元的事務費用於里辦日常開銷，邰智源問她「妳這樣等於做辛酸的欸？」陳紫渝說：「做服務的，蠻多里長有自己的正職」，一旁工作人員又問「那妳可以里長兼做女團？」陳紫渝也笑說說：「如果有機會應該是可以。」但陳紫渝強調，還是會以里政優先，「因為我的本職就是里長」。

陳紫渝也坦言自己年紀輕是劣勢，因為很多問題都是人與人之間產生的，里長能做的就是從中協調，但她的社會歷練不如父親有一定的社會經驗，所以處理里政上面事情，跟人相處還是有一點阻力。她也提到，父親提醒里長的「控場能力」很重要，處理事情的時候主要不是出主意或提出解決的方法，而是要先讓兩方冷靜，再協調出兩方都能接受適當的方式。

陳紫渝也帶著邰智源騎腳踏車巡里，她說只要沒有會勘或有人到里辦公室拜訪等其他事情要忙，就會每天都會巡視里內環境，主要就是看有沒有路邊水溝蓋鏽掉、路面凹凸不平、標線不清等問題，看到就會報修。她提到里長的重要是把關一些不太會注意到、但卻很重要的東西，就像是區公所的小眼睛，可以及時把里內問題回報給區公所處理，維持里民的生活環境。

邰智源也問到，會不會支持更多年輕人投入里長選舉來服務地方，陳紫渝認為，應該是年輕人要稍微關心一下政治，因為很多年輕人都對政治比較冷感，但政治上很多法律、政策都跟我們的現在還有未來很有關係，要關心自己的生活。