食藥署今（8）日證實，好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」被查出不符合規定，其中出現一級致癌物「環氧乙烷」，目前已售出至少750公斤，高雄市衛生局下令回收。而好市多也緊急發布聲明，強調已經立即下架所有產品並召回，若會員仍有疑慮，可和客服聯繫。

好市多表示，今年6月18日進口的油漬摩佐羅拉乾酪，於邊境檢驗出環氧乙烷，當時就直接銷毀處理，與此同時，好市多也自主送驗其他批號商品，同樣檢出環氧乙烷，不符合台灣相關法規。

好市多說，為了維護會員權益與身體健康，已立即將所有產品下架並啟動自願性召回，若會員對商品有任何相關疑問，請洽好市多客服，好市多將給予協助。

對此，食藥署稍早也發表最新說明，全文如下：

1. 好市多股份有限公司向本署報驗「油漬摩佐羅拉乾酪(產地：美國)(規格：0.68公斤/盒)」產品1批，重量456.96公斤，產品有效日期2023.8.23，於6月26日邊境檢出農藥殘留環氧乙烷（ethylene oxide, EtO）1.407 ppm評定不合格，該批產品禁止輸入。

2. 經查好市多公司曾輸入同產品仍在效期內有1批(產品有效日期20230707、20230719)，爰本署旋即請高雄市政府衛生局啟動後市場查核機制。經高雄市政府衛生局於112年6月27日至好市多公司查察，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤(230盒)，經該局抽樣檢驗，7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符，高雄市衛生局已請業者回收。